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Cенат Польщі ухвалив резолюцію, якою засудив незаконну депортацію українських дітей до РФ

30 березня, 2023 четвер
14:05
Світ окупанти Маріуполь

Верхня палата польського парламенту на засіданні 30 березня засудила депортацію українських дітей до РФ і закликала світ притягнути винних до відповідальності

Про це пише Укрінформ.

За цю резолюцію проголосували усі 90 сенаторів з різних політичних сил, які перебували у сесійній залі.

У документі зазначено, що дітей вивозять після вбивства їхніх батьків або забирають під приводом розміщення в таборах відпочинку. Польські сенатори підкреслюють, що дітей вивозять у віддалені регіони РФ, від Дагестану до Мурманської області і Сахаліну, і роблять усе, аби унеможливити їхнє повернення до родин. У них забирають телефони і постійно перевозять із місця на місце, аби українська влада не могла знайти цих дітей.

“Викрадених дітей розміщують у дитячих будинках і дитячих таборах, які росіяни глузливо називають "базами відпочинку". Фактично в цих місцях українські діти піддаються русифікації. Мета, як кажуть самі російські ЗМІ, зрозуміла: через рік вони забудуть, що вони українці”, - підкреслюють польські сенатори.

Вони наголосили, що депортація цивільних є порушенням Женевських конвенцій, що "можна назвати воєнним злочином або навіть геноцидом".

"Польща, яка сама під час німецької окупації зазнала германізації своїх дітей, не може залишитися байдужою до цього заклику. Тому Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську практику викрадення українських дітей росіянами під час війни проти України. Сенат також закликає міжнародні організації та інституції з відповідними правовими повноваженнями притягнути до відповідальності виконавців цих воєнних злочинів в Україні", - йдеться в ухваленій резолюції вищої палати польського парламенту.

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