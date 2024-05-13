Ексгітарист Bon Jovi Річі Самбора шкодує, що не пішов з гурту раніше
Музикант Річі Самбора, який 32 роки був гітаристом американського рок-гурту Bon Jovi, заявив, що пішов би зі складу бенду на 2 альбоми раніше, якби міг повернутися в минуле
Про це пише Loudwire.
Гітарист Річі Самбора, який раптово залишив успішний гурт Bon Jovi в 2013 році, щоб проводити більше часу з сім'єю, нещодавно був гостем на шоу The Allison Hagendorf Show. Коли його запитали, що б він змінив у своїй карʼєрі в складі гурту, якби міг повернутися в минуле, Самбора відповів, що покинув би його раніше.
"Напевно, пішов би раніше. Я міг залишити гурт на пару альбомів раніше", - сказав гітарист.
Він уточнив, що фронтмен гурту Джон Бон Джові змінював напрямок своєї творчості і не хотів більше бути групою. Це був не перший випадок, коли гітарист відчув, що Бон Джоні надає перевагу сольній карʼєрі.
"Коли ми вперше зустрілися, він прагнув стати сольним артистом у стилі Брюса [Спрінгстіна] або Ріка Спрінгфілда. І, відверто кажучи, це був ультиматум для мене незадовго до створення Slippery When Wet (третього студійного альбому гурту, - ред.). Я сказав: "Давай, чувак. Впусти мене. Ми повинні це зробити. Ми повинні зробити це, якщо ми хочемо вдертися на планету і змусити людей прийняти це", - пригадав Річі Самбора.
Колишній гітарист гурту розкритикував документальний фільм Thank You, Goodnight про гурт Bon Jovi.
"Подивіться, це очевидно було особистим сприйняттям [Джона]. І цей документальний фільм був його сприйняттям, його дітищем. Я справді не мав з цим нічого спільного. Я не згоден з багатьма речами або чимось іншим, але мене це не дуже шокує", - додав музикант.
Він вважає, що фільм міг більше зосередитися на піснях, які музиканти написали разом, на тому, як вони продавали мільйони записів.
"Я був у групі 32 роки, і все ще неймовірно, що п’ять хлопців можуть бути разом протягом 32 років. Те свято тих чудових пісень, які люди справді прийняли у своє життя, - це неймовірно. Я вірив, що це буде фільм до святкування 40-річчя. Але як я вже сказав, це була його дитина", - підсумував Самбора.
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