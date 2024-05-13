Росіяни влучили у житловий будинок у селі на Херсонщині: загинули двоє людей
У понеділок, 13 травня, російська армія обстріляла село Кізомис на Херсонщині - влучили в будинок, там загинули двоє людей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади. Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів", - написав він.
Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримали чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження.
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