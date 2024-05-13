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Росіяни влучили у житловий будинок у селі на Херсонщині: загинули двоє людей

13 травня, 2024 понедiлок
17:32
Війна з Росією
Зміст

У понеділок, 13 травня, російська армія обстріляла село Кізомис на Херсонщині - влучили в будинок, там загинули двоє людей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади. Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів", - написав він. 

Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримали чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження.

  • У Музиківці Херсонської області у суботу, 11 травня, на російській міні підірвались онук з дідусем: вони зазнали уламкових поранень.
Теги:
Україна
російська армія
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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