На Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на російській міні
У Музиківці, що на Херсонщині, на російській міні підірвалась дитина. Одинадцятирічний хлопчик дістав уламкові поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Музиківці на російській міні підірвалась дитина. 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота", - написав він.
За словами очільника ОВА, нині хлопчика оперують, лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
- У суботу, 11 травня, російська армія здійснила артилерійський обстріл по Нікополю Дніпропетровської області. Через це постраждала жінка.
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