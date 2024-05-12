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Мобілізація засуджених: у Міноборони розповіли, від чого залежатиме це рішення у кожному випадку

12 травня, 2024 неділя
20:46
Війна з Росією
Зміст

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін пояснив, що рішення про мобілізацію українських засуджених буде залежати не тільки від складу злочину та від особистого бажання

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що рішення щодо мобілізації засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.

За словами речника, обмеження будуть діяти для людей, які відбувають покарання за:

  • злочини проти основ нацбезпеки України,
  • умисне вбивство двох або більше людей,
  • вбивство з особливою жорстокістю,
  • вбивство поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством,
  • злочини проти статевої свободи та недоторканості,
  • злочини, пов'язані з тероризмом,
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей,
  • вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця,
  • особливо тяжкі корупційні злочини.

Натомість рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Теги:
Суспільство
Кримінал
Україна
ЗСУ
мобілізація
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2024, неділя
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