Мобілізація засуджених: у Міноборони розповіли, від чого залежатиме це рішення у кожному випадку

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що рішення щодо мобілізації засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.

За словами речника, обмеження будуть діяти для людей, які відбувають покарання за:

злочини проти основ нацбезпеки України,

умисне вбивство двох або більше людей,

вбивство з особливою жорстокістю,

вбивство поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством,

злочини проти статевої свободи та недоторканості,

злочини, пов'язані з тероризмом,

порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей,

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця,

особливо тяжкі корупційні злочини.

Натомість рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.