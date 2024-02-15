"Запитувати не будуть": у Мінюсті пропонують "радикальні кроки" щодо мобілізації засуджених

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає УНІАН.

"Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина - захищати державу", - сказав міністр.

За його словами, якщо громадянин колись учинив злочин, отримав покарання і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.

"У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", - сказав він.

Глава відомства наголосив, що йдеться про "десятки тисяч людей". І додав, що під час проведення мобілізації має бути справедливість.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.