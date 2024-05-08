Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він заявив, що проєкт закону №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб прийняли в цілому.

Його розроблено з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, які були засуджені до обмеження або позбавлення волі.

Водночас Железняк наголосив, що правом мобілізуватися до української армії не зможуть скористатися особи, винні у тяжких злочинах, таких як вбивство чи зґвалтування.

"Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топкорупціонерів (з виключеннями), а також для винних у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)", - написав він.

Нардепка Ірина Геращенко повідомила, що відповідно до ухваленого законопроєкту:

будуть внесені зміни до Кримінального кодексу щодо умовно-дострокового звільнення осіб для їх участі у військовій службі за контрактом і встановлення відповідальності за ухилення;

суд зможе ухвалювати рішення щодо умовно-дострокового звільнення осіб для їх участі у військовій службі за контрактом та звертатися до виконання судових рішень з цього питання;

буде врегульований порядок умовно-дострокового звільнення від покарання осіб для їх участі у військовій службі за контрактом;

будуть внесені зміни до закону, щоб відповідальними за адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, були командири військових частин;

будуть внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, щоб встановити особливості прийняття, проходження та звільнення з військової служби людей, умовно-достроково звільнених для військової служби за контрактом. Також метою цих змін є розв'язанням питання їхнього соціального та правового захисту.

Водночас Геращенко наголосила, що законопроєктом передбачена норма про дозвіл на умовно-дострокове звільнення для осіб, засуджених за умовне вбивство.

Центр протидії корупції прокоментував ухвалення цього закону Верховною Радою, охарактеризувавши це "перемогою з присмаком зради".

"Чому перемога? Бо механізмом не зможуть скористатись засуджені за особливо тяжкі злочини. Зокрема, не зможуть мобілізувати засуджених за злочини проти нацбезпеки, умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування тощо", - йдеться в повідомленні.

Водночас у центрі наголошують, що нардепи й високопосадовці не зможуть обміняти покарання на мобілізацію.

"Чому з присмаком зради? Бо у переліку тих, хто не зможе скористатись цим законом, немає посадовців Офісу президента, керівників держпідприємств, слідчих, прокурорів і суддів. Таким чином, частина роботи антикорупційних органів за попередні роки може піти коту під хвіст. Адже вже відбувають покарання чимало засуджених за корупцію суддів, прокурорів та інших посадовців, які тепер зможуть скористатись цим механізмом і вийти з тюрми", - пояснили у ЦПК.