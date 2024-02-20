"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених

Про це LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член комітету Юрій Здебський.

"Ми це питання розглядали, розглядаємо, і я думаю, що якесь рішення буде. Є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська. Вони могли б воювати", — сказав він.

За його словами, питання звільнення від покарання тих, хто піде воювати, ще обговорюється, адже до всіх цих людей потрібні різні підходи.

"Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання", - пояснив нардеп.

Він наголосив, що питання мобілізації ув'язнених і людей із судимістю "стовідсотково буде обговорюватися надалі, оскільки у Збройних Силах потрібні люди".

"З наступного тижня розглядатимемо законопроєкт і вже більш детально пройдемося по всіх питаннях", – резюмував Здебський.

Нагадаємо, що раніше очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.