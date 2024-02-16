Тисячі українців із судимістю виявили бажання поповнити лави ЗСУ, – Малюська
Тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав ЗСУ. Однак для їхньої мобілізації потрібні зміни у законодавстві
Про це очільник Мін'юсту Денис Малюська сказав "Радіо Свобода".
За його словами, нині щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП.
"Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних Сил, із різним результатом", – сказав міністр.
При цьому він зазначив, що люди із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а й до іншої роботи, необхідної у ЗСУ, – залежно від того, за якою статтею засуджено людину.
"У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Словом, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати й бути в лавах Збройних Сил України?" - резюмував Малюська.
- Раніше Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених.
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