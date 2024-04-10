Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

До другого читання законопроєкт мають доопрацювати, врахувавши зауваження антикорупційного комітету і розв'язавши питання щодо тяжких злочинів.

Законопроєкт розроблено з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, які були засуджені до обмеження або позбавлення волі.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до таких осіб судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом. При цьому засуджений має виявити бажання бути залученим до оборони України та відповідати певним вимогам.

Таке умовно-дострокове звільнення не застосовується до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також не будуть звільняти осіб, які засуджені за зґвалтування, сексуальне насильство, примушування до вступу в статевий зв'язок і подібні злочини.

Не будуть звільнятися особи, причетні до терористичних актів, фінансування тероризму, а також засуджені особи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортних засобів в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що призвело до ДТП із загибеллю іншої особи.