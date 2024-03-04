Малюська про мобілізацію засуджених корупціонерів: "Вони – патріоти, просто патріотизм своєрідний"

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку міністра, неправильно, що під час війни частина громадян уникає мобілізації через судимість.

"Це ті люди, які вже вийшли з в'язниці або навіть ніколи туди не потрапляли. За законом вони не можуть бути мобілізованими. Тобто особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Власне, це найпростіше і найочевидніше, що треба виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію та не виконують обов’язок захищати Батьківщину, я не розумію", - сказав Малюська.

На запитання журналіста про те, чи можна відправляти на фронт засуджених за корупцію, міністр відповів: "Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати".

На заперечення журналіста, мовляв, корупціонери - не патріоти своєї держави, Малюська сказав: "Вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний, і вони жадібні".

Міністр заявив, що "більшість людей" давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам, патрульним, і це явище було дуже поширеним.

"Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", - підкреслив Малюська.

При цьому він наголосив, що відправлення на фронт – не покарання, а виконання обов'язку перед Батьківщиною.