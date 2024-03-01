У Мін'юсті припустили ймовірність мобілізації ґвалтівників і вбивць, але за однієї умови
Засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів
Про це LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
Журналістка запитала, як бути із засудженими вбивцями та ґвалтівниками, чи будуть їх мобілізовувати та чи немає в цьому небезпеки для тих, хто вже служить в армії.
"До нас надходять різні позиції від військових. Хтось абсолютно засуджує цю ідею. Ми говоримо про те, що нам потрібна допомога й у нас в країні не вистачає людей, які могли б забезпечити військо достатньо, щоб були ротації та відпочинок. Ми дізнаємося про те, наскільки корисний цей крок, скільки людей зможемо мобілізувати, коли цей процес розпочнеться", – відповіла чиновниця.
За її словами, деякі командири кажуть, що "брали б сотнями ув'язнених і засуджених".
Чиновниця зазначила, що думка військових із цього питання має бути вирішальною: "Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду".
Висоцька наголосила, що нині в Україні немає механізму ухвалювати рішення про мобілізацію засуджених через суд, тому його хочуть прописати в законі. Також вона зауважила, що в Україні є 26 тис. ув'язнених, частина з яких хотіла б змінити тюрму на окопи.
- Раніше очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ.
- 23 лютого стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
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