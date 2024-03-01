У Мін'юсті припустили ймовірність мобілізації ґвалтівників і вбивць, але за однієї умови

Про це LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Журналістка запитала, як бути із засудженими вбивцями та ґвалтівниками, чи будуть їх мобілізовувати та чи немає в цьому небезпеки для тих, хто вже служить в армії.

"До нас надходять різні позиції від військових. Хтось абсолютно засуджує цю ідею. Ми говоримо про те, що нам потрібна допомога й у нас в країні не вистачає людей, які могли б забезпечити військо достатньо, щоб були ротації та відпочинок. Ми дізнаємося про те, наскільки корисний цей крок, скільки людей зможемо мобілізувати, коли цей процес розпочнеться", – відповіла чиновниця.

За її словами, деякі командири кажуть, що "брали б сотнями ув'язнених і засуджених".

Чиновниця зазначила, що думка військових із цього питання має бути вирішальною: "Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду".

Висоцька наголосила, що нині в Україні немає механізму ухвалювати рішення про мобілізацію засуджених через суд, тому його хочуть прописати в законі. Також вона зауважила, що в Україні є 26 тис. ув'язнених, частина з яких хотіла б змінити тюрму на окопи.