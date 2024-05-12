Через ДТП на межі Київщини рух Житомирською трасою в напрямку столиці йде в одному напрямку
У неділю, 12 травня, на Київщині на трасі Київ - Чоп сталася аварія з потерпілими. Рух трасою в напрямку столиці здійснюється однією смугою
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на 67 км траси М-06 Київ - Чоп, біля села Небелиця на Київщині.
Наразі на місці аварії працюють всі відповідні служби.
Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.
Поліцейські закликають водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Фото: Патрульна поліція Київської області
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