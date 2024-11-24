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"Мир через силу" чи поступки з боку України: журналіст Пітер Померанцев про роль Трампа у завершенні війни

Марія Науменко
24 листопада, 2024 неділя
13:40
Світ Дональд Трамп

Журналіст The Guardian українського походження Пітер Померанцев проаналізував ймовірний вплив новообраного президента США Дональда Трампа на вирішення російсько-української війни, його політичну стратегію та взаємини з Європою і Великою Британією

Зміст

Про це йдеться у його статті на The Guardian.

Автор порушив питання, наскільки серйозно слід сприймати заяви Трампа, зокрема обіцянку  "побудувати стіну" та завершити війну за один день.

"Трамп говорить про "мир через силу", про "перемогу" і про те, що "Америка на першому місці". Але чи означає "сила", що Америка виступає в ролі доброзичливого захисника? Це може, наприклад, означати гарантування протиповітряної оборони для України, щоб ядерні об'єкти були в безпеці від випадкових російських бомб, таким чином зупинивши потенційну ядерну катастрофу від спустошення світу. Або ж "сила" полягає в тому, щоб змусити Україну відмовитися від свого суверенітету", - зазначив журналіст.

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Позиція Росії також незрозуміла. Хоча її економіка відчуває труднощі, Путін, за оцінками Померанцева, почувається переможцем на полі бою і може розпочати переговори лише на початку 2025 року, продовжуючи воєнні дії. Його вимоги щодо України залишаються незмінними: демілітаризація та фактичний політичний контроль Кремля.

"Як Трамп буде вести ці переговори в стилі Путіна? Росія завжди вимагала демілітаризованої України під фактичним політичним контролем Кремля. В оточенні Трампа є люди, які можуть погодитися на це - особливо якщо Росія розірве свої військові відносини з Китаєм. Але чи відмовиться Путін від стратегічного партнерства з Сі заради нестабільної Америки. Навіть пожертвувати контактами з Тегераном може бути поганою угодою для Путіна. Однак він може побачити в Трампі та його оточенні версію своєї власної клептократії", - пояснив автор статті.

Померанцев також підкреслив, що Україна може стати ключовою ланкою для зміцнення позицій США у світовій економіці та безпеці. Президент Зеленський пропонував Сполученим Штатам вигідну співпрацю, наголошуючи на значних запасах критично важливих мінералів, таких як титан.

"Але чи достатньо цього пряника, щоб надихнути Трампа?", - поставив риторичне питання журналіст.

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Доля України, як зазначає Джек Вотлінг із Королівського інституту об'єднаних збройних сил, залежить від її здатності бути добре озброєною.

"Хоча Трамп заявив, що посадить Росію й Україну за стіл переговорів, люди, з якими він насправді може почати серйозні переговори, - це європейці та Велика Британія. Саме ми можемо запропонувати щось цікаве. Торгові пільги для Америки. Більші витрати на НАТО. Більше тиску на Іран. "Миротворчі" чоботи на землі всередині України. Допомога в майбутніх економічних сутичках США з Китаєм", - зауважив він.

На думку автора статті, якщо ЄС і Велика Британія використають 300 млрд доларів активів РФ, які Путін "вже давно списав", вдасться залучити серйозне фінансування для майбутніх переговорів. 

"Трампу не потрібно більше витрачати гроші на Україну - ми можемо купити зброю. Америка може навіть отримати прибуток, забезпечуючи мир в Європі. Трамп зможе показати, як він змусив європейців-паразитів розщедритися, довести, що його недоброзичливці помиляються, перезавантаживши найбільш традиційні американські альянси - і все це, ставлячи "Америку на перше місце"", - наголосив Померанцев.

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Журналіст наголосив, що американці, особливо республіканці, дедалі більше схиляються до ізоляціонізму, але визнають, що країна залежить від міжнародних ланцюгів постачання.

"Міжнародний порядок, заснований на правилах, не є поняттям, про яке ніхто ніколи не згадує в буквальному розумінні. Вони знали, що Америка залежить від ланцюгів постачання всього - від харчових продуктів до автомобілів, оборони, технологій і медицини. Вони знають, що Америка не може виробляти все самостійно. Вони відчували, що зловмисні сили, такі як Китай і Росія, ставлять Америку в залежність від них, контролюючи морські шляхи та технології. Вони відчули, що більше не контролюють ситуацію, що Китай і Росія можуть все більше диктувати їм свою волю", - зазначив Померанцев.

Автор також порушив питання переосмислення міжнародних відносин у світі. Він запропонував створити надійні ланцюги постачання з центром в Україні, що могло б сприяти економічному розвитку і політичній стабільності. 

"Чи можемо ми сформулювати план "дружніх берегів" - ланцюгів постачання, які мають найбільше значення як для американської, так і для нашої власної безпеки? Чи можемо ми поставити Україну в центр цього плану? Чи може це допомогти відродити проблемні частини наших економік? У цей момент, коли значення слів, з яких складаються міжнародні відносини, знаходиться під питанням, коли те, що мається на увазі під такими термінами, як "безпека", "сила" або "альянси", є плаваючим, у нас також є шанс переосмислити їх", - підсумував він.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди про переговори між Україною і Росією, заявивши, що у слабкій позиції українській стороні нічого робити на цих перемовинах.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
політика
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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підтримка України
Економіка
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