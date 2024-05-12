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Поблизу Коблевого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль

12 травня, 2024 неділя
11:24
Суспільство
Зміст

11 травня на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу селища Коблеве Миколаївського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

ДТП сталася за участі автомобілів Chevrolet Aveo, під керуванням 46-річного водія, та автомобілем Mitsubishi L 200, за кермом якого був 28-річний чоловік, що буксирував автомобіль УАЗ. 

Внаслідок зіткнення автівок вони зазнали механічних пошкоджень та сталося займання УАЗу. Керманич Chevrolet та водій і троє пасажирів УАЗ отримали тілесні ушкодження.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого". 

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Фото: facebook Поліція Миколаївської області

  • На об'їзній дорозі навколо Вінниці в суботу, 11 травня, внаслідок ДТП загинуло троє поліцейських з Білої Церкви: причини та обставини аварії встановлюються.
Теги:
Україна
Новини ДТП
поліція
Миколаївщина
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