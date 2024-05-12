Поблизу Коблевого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль
11 травня на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу селища Коблеве Миколаївського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
ДТП сталася за участі автомобілів Chevrolet Aveo, під керуванням 46-річного водія, та автомобілем Mitsubishi L 200, за кермом якого був 28-річний чоловік, що буксирував автомобіль УАЗ.
Внаслідок зіткнення автівок вони зазнали механічних пошкоджень та сталося займання УАЗу. Керманич Chevrolet та водій і троє пасажирів УАЗ отримали тілесні ушкодження.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Фото: facebook Поліція Миколаївської області
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