Поблизу Коблевого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

ДТП сталася за участі автомобілів Chevrolet Aveo, під керуванням 46-річного водія, та автомобілем Mitsubishi L 200, за кермом якого був 28-річний чоловік, що буксирував автомобіль УАЗ.

Внаслідок зіткнення автівок вони зазнали механічних пошкоджень та сталося займання УАЗу. Керманич Chevrolet та водій і троє пасажирів УАЗ отримали тілесні ушкодження.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Фото: facebook Поліція Миколаївської області