У ДТП на об'їзній дорозі навколо Вінниці загинули троє поліцейських з Білої Церкви

Про це інформує поліція Вінницької області.

Вказано, що ДТП сталася близько 11:00. За попередньою інформацією, зіткнулися три легкові авто. На місці аварії загинули троє правоохоронців Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади. Ще одного - госпіталізували. Вказано, що на момент ДТП вони перебували поза службою та саме повертались з навчання.

"Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль отримав механічні пошкодження. На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.