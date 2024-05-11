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На Кіровоградщині вночі легкове авто зіткнулося з вантажівкою: є загиблий

11 травня, 2024 субота
10:27
Суспільство Пожежа після ДТП на Кіровоградщині
Зміст

Уночі суботи, 11 травня, у Кіровоградській області сталася ДТП за участю легкового і вантажного автомобілів, унаслідок чого загинув чоловік і зайнялася пожежа

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Зазначається, що подія сталася на автошляху за межами смт Новоархангельськ Голованівського району.

О 00:19 рятувальники отримали повідомлення про те, що там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Прибувши на місце виклику, надзвичайники деблокували тіло загиблого чоловіка та загасили пожежу вантажного автомобіля.

Пожежа після ДТП на КіровоградщиніПожежа після ДТП на Кіровоградщині

  • 5 травня в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій, його 5-річного сина госпіталізували.
Теги:
транспорт
авто
ДСНС
Кіровоградщина
Новини ДТП
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