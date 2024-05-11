На Кіровоградщині вночі легкове авто зіткнулося з вантажівкою: є загиблий
Уночі суботи, 11 травня, у Кіровоградській області сталася ДТП за участю легкового і вантажного автомобілів, унаслідок чого загинув чоловік і зайнялася пожежа
Про це інформує пресцентр ДСНС.
Зазначається, що подія сталася на автошляху за межами смт Новоархангельськ Голованівського району.
О 00:19 рятувальники отримали повідомлення про те, що там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
Прибувши на місце виклику, надзвичайники деблокували тіло загиблого чоловіка та загасили пожежу вантажного автомобіля.
- 5 травня в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій, його 5-річного сина госпіталізували.
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