На Кіровоградщині вночі легкове авто зіткнулося з вантажівкою: є загиблий

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Зазначається, що подія сталася на автошляху за межами смт Новоархангельськ Голованівського району.

О 00:19 рятувальники отримали повідомлення про те, що там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Прибувши на місце виклику, надзвичайники деблокували тіло загиблого чоловіка та загасили пожежу вантажного автомобіля.