На Одещині сталася смертельна ДТП: загинув водій, його 5-річного сина госпіталізували
У неділю, 5 травня, в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок цього загинув водій, його 5-річного сина госпіталізували
Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.
Зазначається, що ДТП сталася між містом Кодима та селом Федорівка.
"Пошкоджений легковик Ford виявили випадкові громадяни і повідомили про це поліцейським. Слідчими попередньо встановлено, що водій іномарки під час руху не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з придорожнім деревом", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього загинув водій, його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили.
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Раніше повідомлялося, що у ДТП на Хмельниччині загинув військовий зі Львівщини Олександр Дейкало.
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