На Одещині сталася смертельна ДТП: загинув водій, його 5-річного сина госпіталізували

Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

Зазначається, що ДТП сталася між містом Кодима та селом Федорівка.

"Пошкоджений легковик Ford виявили випадкові громадяни і повідомили про це поліцейським. Слідчими попередньо встановлено, що водій іномарки під час руху не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з придорожнім деревом", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього загинув водій, його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили.