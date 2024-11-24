У Білому домі зібралися на нараду після зламу провайдерів США китайськими хакерами для шпигування за високопосадовцями, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Китайські хакери проникли в деякі великі телекомунікаційні провайдери США, щоб стежити за телефонними дзвінками та текстовими повідомленнями американських високопосадовців. Виявилося, що кібершпигунів важко витіснити з деяких мереж.

За словами Білого дому, ці зустрічі дали можливість керівникам телекомунікацій порадити уряду, як він може посилити свій захист від складних хакерів. Групи також обмінювалися між собою розвідданими про операцію.

За словами помічника Сенату, ще одним показником зростаючої стурбованості щодо кампанії кібершпигунства є секретний брифінг для всіх сенаторів, який заплановано на 4 грудня, після того, як Конгрес повернеться з канікул наступного місяця.

"Цей злом на сьогодні є найгіршим телекомунікаційним зломом в історії нашої країни", – сказав CNN сенатор Марк Уорнер, демократ від Вірджинії та голова комітету з розвідки.

Але повний масштаб злому, кого він зачіпає та його вплив на національну безпеку все ще розслідуються.

Він зазначив, що ФБР повідомило про менше ніж 150 жертв, більшість з яких у Вашингтоні, округ Колумбія. Але всі ці жертви, ймовірно, дзвонили або надсилали текстові повідомлення багатьом людям, тобто кількість записів, до яких отримали доступ хакери, ймовірно, набагато більша. За словами Уорнера, хакери могли прослуховувати дзвінки конкретних цілей протягом певних періодів часу.

Американські офіційні особи та приватні кіберексперти ведуть поточний підрахунок кількості зламаних телекомунікаційних компаній.

Китай заперечує звинувачення в хакерських атаках.