Китайські хакери здійснили атаку на телефони працівників штабу Гарріс
Хакери з Китаю зламали систему однієї з найбільших телекомунікаційних компаній світу Verizon, а також атакували мобільні телефони людей зі штабу кандидатки у президенти США Камали Гарріс
Про це повідомляє з посиланням на власне джерело.
Зазначається, що у п'ятницю ФБР та Агенція з кібербезпеки й безпеки інфраструктури США заявили, що розслідують несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури з боку осіб, пов'язаних із Китаєм. При цьому в спільній заяві агентств цілі інциденту не називаються.
У Verizon оголосили, що їм відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії з метою збирання розвідувальної інформації. Компанія додала, що співпрацює із правоохоронними органами.
Крім того, згідно з повідомленнями ЗМІ, нападки зазнали й кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, а також його напарник Джей Ді Венс. Однак Reuters не змогло підтвердити цю інформацію.
The New York Times пише, що слідчі працюють над встановленням того, які повідомлення були вкрадені у Трампа і Венса, якщо такі були.
Штаб кандидата від республіканців своєю чергою не підтвердив, що телефони Трампа та Венса стали об'єктом атак.
Стівен Чунг, директор з комунікацій штабу, лише сказав, що віцепрезидентка Гарріс підштовхнула Китай та Іран до атак на інфраструктуру США, щоб не допустити повернення Трампа до Білого дому.
- Нещодавно міністерство юстиції США запропонувало встановити нові обмеження на деякі бізнес-операції, щоб захистити дані федерального уряду та особисті дані американців від хакерів з Китаю, Ірану та Росії.
- Актуальне
- Важливе