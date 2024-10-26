Китайські хакери здійснили атаку на телефони працівників штабу Гарріс

Про це повідомляє з посиланням на власне джерело.

Зазначається, що у п'ятницю ФБР та Агенція з кібербезпеки й безпеки інфраструктури США заявили, що розслідують несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури з боку осіб, пов'язаних із Китаєм. При цьому в спільній заяві агентств цілі інциденту не називаються.

У Verizon оголосили, що їм відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії з метою збирання розвідувальної інформації. Компанія додала, що співпрацює із правоохоронними органами.

Крім того, згідно з повідомленнями ЗМІ, нападки зазнали й кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, а також його напарник Джей Ді Венс. Однак Reuters не змогло підтвердити цю інформацію.

The New York Times пише, що слідчі працюють над встановленням того, які повідомлення були вкрадені у Трампа і Венса, якщо такі були.

Штаб кандидата від республіканців своєю чергою не підтвердив, що телефони Трампа та Венса стали об'єктом атак.

Стівен Чунг, директор з комунікацій штабу, лише сказав, що віцепрезидентка Гарріс підштовхнула Китай та Іран до атак на інфраструктуру США, щоб не допустити повернення Трампа до Білого дому.