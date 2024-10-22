Мін'юст США пропонує оновити правила захисту даних уряду, щоб ними не змогли скористатися "іноземні супротивники"

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця пропозиція мін'юсту реалізує наказ виконавчої влади, спрямований на те, щоб іноземні агенти не мали доступу до даних США задля вчинення кібератак, шпигунства та шантажу.

Раніше, на початку року, відповідний указ про захист даних видав президент США Джо Байден.

Міністерство юстиції вперше уточило конкретні відомості про типи та обсяги даних, які не можна передавати, включно з геномними даними про понад 100 американців або даними про особисте здоров’я чи фінанси понад 10 тисяч людей. Пропозиція також забороняє передачу точних даних про геолокацію понад 1000 пристроїв у США.

Як пише Reuters, це правило дозволить міністерству юстиції США забезпечувати дотримання вимог як за допомогою кримінальних, так і цивільних санкцій.

Крім цього, під дію нових правил можуть потрапити китайські застосунки, такі як TikTok, якщо вони передадуть конфіденційні дані американських користувачів китайській материнській компанії.