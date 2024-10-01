Британія, США й Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначено, що санкції запровадили проти 16 членів Evil Corp - кіберугруповання, яке займалось компрометацією установ охорони здоров'я, уряду та державного сектору Британії. Для таких дій хакери використовували шкідливе програмне забезпечення та програми-вимагачі.

Санкції наклали зокрема на Максима Якубеця, який протягом довгого часу керував діяльністю групи та розвивав зв'язки між Evil Corp, ФСБ і ГРУ. Водночас за нього міністерство юстиції США оголосило винагороду в розмірі $5 млн.

У повідомленні зазначають, що до 16 підсанкційних осіб застосовуватимуть заходи із заморожування активів, а також їм заборонять вʼїзд до країни.

"Я вважаю своєю особистою місією націлити на Кремль весь арсенал санкцій, що є в нашому розпорядженні. Путін побудував корумповану мафіозну державу, в центрі якої стоїть він сам. Ми повинні боротися з цим на кожному кроці, і сьогоднішні дії - це лише початок", - сказав очільник британського МЗС Девід Леммі.

В американському міністерстві фінансів пояснили, що Evil Corp - це кіберзлочинна організація РФ, яка розробляє та розповсюджує шкідливе програмне забезпечення Dridex.

"Evil Corp використовувала шкідливе програмне забезпечення Dridex для зараження комп'ютерів та збору облікових даних для входу з сотень банків та інших фінансових установ у більш ніж 40 країнах, що призвело до збитків від крадіжки понад 100 мільйонів доларів та збитків, завданих американським та міжнародним фінансовим установам та їхнім клієнтам", - додали у відомстві.