Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Британія, США й Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp

Британія, США й Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
19:19
Світ На фото людина, що працює за комп'ютером

Велика Британія, Сполучені Штати Америки та Австралія запровадили санкції проти російських хакерів кіберзлочинного угруповання Evil Corp

Зміст

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначено, що санкції запровадили проти 16 членів Evil Corp - кіберугруповання, яке займалось компрометацією установ охорони здоров'я, уряду та державного сектору Британії. Для таких дій хакери використовували шкідливе програмне забезпечення та програми-вимагачі.

Санкції наклали зокрема на Максима Якубеця, який протягом довгого часу керував діяльністю групи та розвивав зв'язки між Evil Corp, ФСБ і ГРУ. Водночас за нього міністерство юстиції США оголосило винагороду в розмірі $5 млн.

У повідомленні зазначають, що до 16 підсанкційних осіб застосовуватимуть заходи із заморожування активів, а також їм заборонять вʼїзд до країни.

"Я вважаю своєю особистою місією націлити на Кремль весь арсенал санкцій, що є в нашому розпорядженні. Путін побудував корумповану мафіозну державу, в центрі якої стоїть він сам. Ми повинні боротися з цим на кожному кроці, і сьогоднішні дії - це лише початок", - сказав очільник британського МЗС Девід Леммі.

В американському міністерстві фінансів пояснили, що Evil Corp - це кіберзлочинна організація РФ, яка розробляє та розповсюджує шкідливе програмне забезпечення Dridex.

"Evil Corp використовувала шкідливе програмне забезпечення Dridex для зараження комп'ютерів та збору облікових даних для входу з сотень банків та інших фінансових установ у більш ніж 40 країнах, що призвело до збитків від крадіжки понад 100 мільйонів доларів та збитків, завданих американським та міжнародним фінансовим установам та їхнім клієнтам", - додали у відомстві.

  • 20 липня США ввели санкції проти двох керівників російського кіберзлочинного угруповання Cyber ​​Army of Russia Reborn: вони відповідальні за атаки проти об’єктів критичної інфраструктури по всьому світу.
Теги:
Австралія
санкції проти Росії
Війна з Росією
хакер
кібератаки
США
хакерські атаки
Велика Британiя
Читайте також:
Пожежа у Росії через атаку дронів
Автор Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
20:20
Ексклюзив
вибори в Україні
Проведення виборів під час війни значно послабить Україну, як державу, - експерт з конституційного права Магера
20:12
Оновлено
Вугледар, Донецька область
Росія окупувала Вугледар, - DeepState
20:00
OPINION
Чи здатен Байден на масштаби Рейгана?
19:48
Оновлено
Іран
Іран запустив ракети у напрямку Ізраїлю
19:48
Виробник Leopard і Cesar відкрив компанію в Києві
19:43
Ексклюзив
ПАРЄ
У Раді Європи створена парламентська мережа з допомоги українським дітям, - кореспондентка Висоцька
19:26
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 32 людини постраждали
19:15
Олексій Ходикін
Сили оборони на фронті ліквідували тренера однієї із регіональних збірних РФ з карате
18:53
Литва прапор
Литва денонсувала угоди з РФ і Білоруссю щодо економічного співробітництва
18:37
відпочинок, Греція
У Греції потонули дві українські туристки
18:34
тюрма
В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
18:21
Мелітополь
Партизани за координації ГУР знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі
18:20
Інтерв’ю
Сергій Наєв
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
18:04
Оновлено
Зеленський заслухав доповіді Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича
18:03
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі назвала керівну партію країни "довіреною особою" РФ
18:01
OPINION
Інтернету не буде. Так пабєдім!
17:58
Іван Гаврилюк
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
17:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:41
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
17:40
ФСБ
ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ
17:40
Іран
Іран готовий вдарити по Ізраїлю балістикою у найближчі години, - NYT
17:37
Ексклюзив
Воїни 103-ї бригади ТрО влетіли FPV-дроном в БМП окупантів і підірвали його зсередини
Після просування росіяни одразу зводять за собою фортифікації, - заступник командира артдивізіону бригади "Спартан"
17:17
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни можуть виготовляти 50 "шахедів" щодоби, - Defense Express
17:17
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. З початку доби відбулось 74 зіткнень
17:09
Ештон Кутчер "боїться неправдивих претензій", які Diddy може зробити, щоб вийти з вʼязниці, - ЗМІ
16:57
Інфографіка
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик за рік подешевшав на 20 млн євро, Зінченко на 7 млн євро, - Transfermarkt
16:54
МЗС України
У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України
16:52
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
16:35
Андрес Іньєста
Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ
16:33
На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів
16:31
евакуація дітей
На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів
16:20
Інтерв’ю
Віталій Литвин
"Єднання і досі в нас є": інтерв'ю з Героєм України, розвідником Віталієм Литвином
16:18
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Немає явного фаворита: у США оприлюднили нові рейтинги Трампа та Гарріс у президентських перегонах
16:15
Бангкок, пожежа
У Таїланді автобус зі школярами потрапив у ДТП: серед 23 загиблих - діти
16:02
Депортували щонайменше 31 дитину з Донеччини до РФ: СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям
16:01
Національний кешбек
Федоров розповів, скільки за місяць українцям нарахували коштів за програмою Національного кешбеку
16:00
OPINION
Інтрига з послами: хто поїде до Гааги та в ООН
15:50
GOGOLFEST повертається в Україну, фестиваль відбудеться в Запоріжжі
15:29
мобілізація
Військові частини відтепер можуть напряму мобілізувати добровольців
15:27
Ілюстративне фото
З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV