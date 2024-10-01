Британія, США й Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp
Велика Британія, Сполучені Штати Америки та Австралія запровадили санкції проти російських хакерів кіберзлочинного угруповання Evil Corp
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Зазначено, що санкції запровадили проти 16 членів Evil Corp - кіберугруповання, яке займалось компрометацією установ охорони здоров'я, уряду та державного сектору Британії. Для таких дій хакери використовували шкідливе програмне забезпечення та програми-вимагачі.
Санкції наклали зокрема на Максима Якубеця, який протягом довгого часу керував діяльністю групи та розвивав зв'язки між Evil Corp, ФСБ і ГРУ. Водночас за нього міністерство юстиції США оголосило винагороду в розмірі $5 млн.
У повідомленні зазначають, що до 16 підсанкційних осіб застосовуватимуть заходи із заморожування активів, а також їм заборонять вʼїзд до країни.
"Я вважаю своєю особистою місією націлити на Кремль весь арсенал санкцій, що є в нашому розпорядженні. Путін побудував корумповану мафіозну державу, в центрі якої стоїть він сам. Ми повинні боротися з цим на кожному кроці, і сьогоднішні дії - це лише початок", - сказав очільник британського МЗС Девід Леммі.
В американському міністерстві фінансів пояснили, що Evil Corp - це кіберзлочинна організація РФ, яка розробляє та розповсюджує шкідливе програмне забезпечення Dridex.
"Evil Corp використовувала шкідливе програмне забезпечення Dridex для зараження комп'ютерів та збору облікових даних для входу з сотень банків та інших фінансових установ у більш ніж 40 країнах, що призвело до збитків від крадіжки понад 100 мільйонів доларів та збитків, завданих американським та міжнародним фінансовим установам та їхнім клієнтам", - додали у відомстві.
- 20 липня США ввели санкції проти двох керівників російського кіберзлочинного угруповання Cyber Army of Russia Reborn: вони відповідальні за атаки проти об’єктів критичної інфраструктури по всьому світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе