США ввели санкції проти російських хакерів

Про це інформує міністерство фінансів США.

Вказано, що під санкції потрапили лідерка угруповання Юлія Панкратова та головний хакер Денис Дегтяренко.

"Зусилля CARR та її членів, спрямовані на нашу критичну інфраструктуру, становлять неприйнятну загрозу для наших громадян і наших громад, що може мати потенційно небезпечні наслідки. Сполучені Штати вживали і продовжуватимуть вживати заходів, використовуючи весь спектр наших інструментів, щоб притягнути до відповідальності цих та інших осіб за їхню зловмисну кібердіяльність", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

У відомстві розповіли, що з 2022 року CARR проводила малоефективні та нескладні DDoS-атаки проти України, а також урядів і компаній, розташованих у країнах, які підтримали Україну. Водночас наприкінці 2023 року CARR почала заявляти про атаки на системи промислового управління численних об'єктів критичної інфраструктури в США та Європі. Йдеться про маніпуляції з обладнанням промислових систем управління на об'єктах водопостачання, гідроенергетики, водовідведення та енергетики.