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Хакери РФ намагались атакувати критичну інфраструкутуру Польщі

3 червня, 2024 понедiлок
17:30
Світ На фото людина, що працює за комп'ютером

Російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому в неділю і в ніч на понеділок 3 червня

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Про це на пресконференції у Варшаві з главою МВС РП Томашом Сємоняком заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає Укрінформ.

"Сьогодні вночі та в неділю в Польщі запобігли кільком інцидентам, які мали характер скоординованої атаки на критичну інфраструктуру", - заявив він.

Гавковський підкреслив, що подібні відповідні кібератаки на польські об’єкти відбуваються кожного дня.

"Сьогодні Польща вже веде не холодну, а в деяких елементах теплу кібервійну з Росією. Це чітко видно по тому, як працюють Агенція внутрішньої безпеки і NASK (Національний інститут комп’ютерних мереж - ред.)", - додав міністр цифровізації.

Також він наголосив, польський уряд прагне виділити на так званий кіберщит понад $750 млн. За словами Гавковського, він має захистити його країну й пересічних поляків у кіберпросторі

"Це буде кіберщит, який проводитиме регулярні перевірки безпеки та створюватиме стійкість на рівні критичної інфраструктури", - підкреслив він.

  • 8 травня Гавковський заявив, що Росія атакує Польщу в кіберпросторі, щоб отримати дані про військову підтримку України.
Теги:
Росія
Польща
Технології
хакер
кібератаки
хакерські атаки
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