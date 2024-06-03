Хакери РФ намагались атакувати критичну інфраструкутуру Польщі
Російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому в неділю і в ніч на понеділок 3 червня
Про це на пресконференції у Варшаві з главою МВС РП Томашом Сємоняком заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає Укрінформ.
"Сьогодні вночі та в неділю в Польщі запобігли кільком інцидентам, які мали характер скоординованої атаки на критичну інфраструктуру", - заявив він.
Гавковський підкреслив, що подібні відповідні кібератаки на польські об’єкти відбуваються кожного дня.
"Сьогодні Польща вже веде не холодну, а в деяких елементах теплу кібервійну з Росією. Це чітко видно по тому, як працюють Агенція внутрішньої безпеки і NASK (Національний інститут комп’ютерних мереж - ред.)", - додав міністр цифровізації.
Також він наголосив, польський уряд прагне виділити на так званий кіберщит понад $750 млн. За словами Гавковського, він має захистити його країну й пересічних поляків у кіберпросторі
"Це буде кіберщит, який проводитиме регулярні перевірки безпеки та створюватиме стійкість на рівні критичної інфраструктури", - підкреслив він.
- 8 травня Гавковський заявив, що Росія атакує Польщу в кіберпросторі, щоб отримати дані про військову підтримку України.
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