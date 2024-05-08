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Росія атакує Польщу в кіберпросторі, щоб отримати дані про військову підтримку України, – міністр Гавковський

8 травня, 2024 середа
19:03
Світ Російські хакери
Зміст

Польща – це країна, яку на сьогодні росіяни найбільше атакують у кіберпросторі, а кількість таких атак щороку подвоюється

Про це в інтервʼю "Економічній правді" розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

З огляду на те, що Польща є великим хабом у постачанні зброї для України, Росія намагається за допомогою хакерів добратися до даних стосовно військової підтримки. За словами міністра, під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві неподалік кордону з Україною.

Гавковський зауважив, що польські спеціалісти постійно фіксують намагання росіян завдяки хакерським атакам вразити критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Також спостерігають атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

Міністр додав, що кількість таких кібератак щороку подвоюється, що змушує польський уряд створювати "кібернетичний щит". Країна значно збільшила видатки на кібербезпеку, а досвід України показує, що меж у посиленні захисту критичної інфраструктури немає.

Утім, попри постійне посилення захисту, польська влада фіксувала випадки зламу системи. Наразі безпека цих систем перебуває на високому рівні, – запевнив Гавковський.

  • 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца. 
  • Уряд Чехії також повідомив, що нещодавно виявив атаки хакерської групи APT28, або Fancy Bear, яка є частиною російської військової розвідки ГРУ. Польща заявила, що вона теж була "серед цілей" хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію

 
Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
кібератаки
хакерські атаки
допомога Україні
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