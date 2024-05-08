Росія атакує Польщу в кіберпросторі, щоб отримати дані про військову підтримку України, – міністр Гавковський

Про це в інтервʼю "Економічній правді" розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

З огляду на те, що Польща є великим хабом у постачанні зброї для України, Росія намагається за допомогою хакерів добратися до даних стосовно військової підтримки. За словами міністра, під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві неподалік кордону з Україною.

Гавковський зауважив, що польські спеціалісти постійно фіксують намагання росіян завдяки хакерським атакам вразити критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Також спостерігають атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

Міністр додав, що кількість таких кібератак щороку подвоюється, що змушує польський уряд створювати "кібернетичний щит". Країна значно збільшила видатки на кібербезпеку, а досвід України показує, що меж у посиленні захисту критичної інфраструктури немає.

Утім, попри постійне посилення захисту, польська влада фіксувала випадки зламу системи. Наразі безпека цих систем перебуває на високому рівні, – запевнив Гавковський.