Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука

Про це він розповів в етері Еспресо.



"За процесом повернення біженців на тимчасово окуповані території я спостерігаю ще з 2015 року, коли очолював Луганську військову адміністрацію, а потім працював в міністерстві. Я неодноразово спілкувався з людьми й в мене немає навіть натяків на засудження цих людей. Я не знаю жодну таку людину, яка б за власним бажанням повернулась на ТОТ. Майже 99% людей повертаються через те, що не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольних Україні територіях", - повідомив Тука.



За словами політика, питання повернення біженців на ТОТ не вирішувалось з 2015 року. Хоча сьогодні для держави є більші виклики, але, як зазначив Тука, це питання має бути вирішеним.



"Зокрема, це стосується проживання, роботи й виховання дітей. Практично весь спектр соціальних питань. Ці питання сьогодні залишаються невирішеними. Я чудово розумію, що сьогодні виклики для нас більші, але питання як не було вирішеним тоді, так воно не вирішене зараз", - додав він.

17 червня голова робочої групи з питань житла парламентської ТСК із захисту прав ВПО Максим Ткаченко повідомив, що м айже 130 тис. внутрішньо переміщених осіб змушені були повернутись додому - на тимчасово окуповані території України або в зони бойових дій через проблеми на нових місцях проживання

