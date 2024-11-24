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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука
Ексклюзив

Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука

Віталій Бесараб
24 листопада, 2024 неділя
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Війна з Росією Фото ВПО, який евакуювали на Львівщину

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, що 99% ВПО повертаються на ТОТ не за власним бажанням, а через те, що не змогли облаштувати своє життя на підконтрольній території України

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За процесом повернення біженців на тимчасово окуповані території я спостерігаю ще з 2015 року, коли очолював Луганську військову адміністрацію, а потім працював в міністерстві. Я неодноразово спілкувався з людьми й в мене немає навіть натяків на засудження цих людей. Я не знаю жодну таку людину, яка б за власним бажанням повернулась на ТОТ. Майже 99% людей повертаються через те, що не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольних Україні територіях", - повідомив Тука.

За словами політика, питання повернення біженців на ТОТ не вирішувалось з 2015 року. Хоча сьогодні для держави є більші виклики, але, як зазначив Тука, це питання має бути вирішеним.

"Зокрема, це стосується проживання, роботи й виховання дітей. Практично весь спектр соціальних питань. Ці питання сьогодні залишаються невирішеними. Я чудово розумію, що сьогодні виклики для нас більші, але питання як не було вирішеним тоді, так воно не вирішене зараз", - додав він.

Теги:
Суспільство
Україна
біженці
окуповані території
внутрішні переселенці
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