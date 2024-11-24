Закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли завадило РФ захопити Одесу й Миколаїв, - посол
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли, адже це завадило росіянам захопити Одесу, Миколаїв та інші території
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, закриття проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну завадило агресору використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій.
"Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря”, - зазначив Боднар.
Він нагадав про те, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України.
"Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українських перевізників для транспортування цих вантажів. Нині триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", - розповів посол.
- Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року у Туреччині заявили, що "військова операція" Росії в Україні перетворилася на війну, і відповідно до Конвенції Монтре країна закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських військових кораблів.
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