Туреччина вперше назвала напад РФ на Україну війною та закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.



Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що військова операція Росії в Україні перетворилася на війну, і держава діятиме щодо своїх проток відповідно до Конвенції Монтре.



"За цих умов ми будемо застосовувати угоду Монтре. Стаття 19 досить чітка. Спочатку це була російська атака, і ми оцінювали її з експертами, солдатами, юристами. Тепер це переросло у війну. Це не військова операція; це офіційно воєнний стан", - сказав прем'єр телекомпанії CNN Türk 27 лютого.



За його словами, у цьому випадку Туреччина буде "таким чином застосовуватиме угоду Монтре".



Чавушоглу зазначив, що військові кораблі прибережних держав можуть повернути свій флот у свої бази через протоки Босфор і Дарданелли, і Туреччина не може перешкодити цьому проходу. Він додав, що звинувачення про те, що Туреччина не бере участі в санкціях, не відповідають дійсності.



"Ми зробили свої заяви; вони дуже чіткі. Ми сказали, що не приймаємо нападів Росії. Позиція Туреччини дуже чітка. Наша мета - виступати за діалог", - сказав міністр, говорячи про рішення Анкари утриматися на голосуванні в Раді Європи, яка позбавила Росію права на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї.



Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина заборонила Росії прохід військових кораблів у Чорному морі.