Туреччина закрила прохід в Чорне море для військових кораблів РФ, - Зеленський

Про це він написав y Twitter.



"Дякую своєму другу, пану президент Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде", - повідомив президент.



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