Туреччина закрила прохід в Чорне море для військових кораблів РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина заборонила Росії прохід військових кораблів у Чорному морі
Про це він написав y Twitter.
"Дякую своєму другу, пану президент Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде", - повідомив президент.
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