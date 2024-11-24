Росіяни розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент в окупованому Криму, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними партизанів, на військовій базі на Фіоленті розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем.

"На об’єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та спроможні виявляти і відстежувати загрози на значних відстанях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, там також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони регіону.

У партизанському русі зауважили, що продовжують розвідку та передають отриману інформацію Силам оборони.