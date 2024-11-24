Росіяни розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент в окупованому Криму, - "Атеш"
Російські окупанти розмістили системи протиповітряної оборони С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
За даними партизанів, на військовій базі на Фіоленті розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем.
"На об’єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та спроможні виявляти і відстежувати загрози на значних відстанях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, там також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони регіону.
У партизанському русі зауважили, що продовжують розвідку та передають отриману інформацію Силам оборони.
- Нещодавно повідомлялося, що російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку із Євпаторії з метою захисту Кримського мосту.
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