ЦАХАЛ вдарив по командному пункту ліванської армії в Аль-Амірії: в Ізраїлі заявили, що "шкодують про інцидент"

Про це інформує The Times of Israel.

Згідно із заявою ліванської армії, будівля командного пункту зазнала серйозних пошкоджень.

У ЦАХАЛі заявили, що наразі триває перевірка за фактом інциденту. Армія оборони Ізраїлю заявила, що удари по ліванських військах були випадковими, і що вони не є ціллю її кампанії проти терористичного угруповання "Хезболла".

Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті зробив заяву, в якій зазначив, що Ізраїль надіслав "пряме і криваве послання, яке відкидає всі зусилля, спрямовані на припинення вогню, посилення присутності ліванської армії на півдні і виконання резолюції ООН 1701".

"Ця агресія є справою міжнародної спільноти, яка мовчить про те, що відбувається з Ліваном", - додав він.

У відповідь на це ЦАХАЛ оприлюднив заяву, в якій попросив вибачення за нанесення удару по посту ліванської армії на півдні Лівану.

"ЦАХАЛ шкодує про інцидент і пояснює, що веде цілеспрямовану боротьбу проти терористичної організації "Хезболла", а не проти ліванської армії", - заявили військові.