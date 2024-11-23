Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона

Про це пише The Guardian.

Вказано, що Макрон спершу назвав рішення перехідної президентської ради Гаїті щодо усунення прем'єр-міністра Гаррі Коніля "абсолютно тупим". Далі, він назвав Коніля великим лідером, а раду - придурками.

"Чесно кажучи, це гаїтяни вбили Гаїті, дозволивши наркоторгівлю.(...) Вони повні придурки, вони ніколи не повинні були звільняти його (прем'єр-міністра Гаррі Коніля, - ред)", - сказав Макрон.

У Гаїті слова президента Франції назвали "недружніми та недоречними", крім того, міністерство закордонних справ Гаїті викликало французького посла. Під час зустрічі посол Франції Антуан Мішон пообіцяв, що Франція залишиться поруч з Гаїті, щоб допомогти відновити безпеку і провести вибори.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.

22 квітня банди на Гаїті вчинили нові напади на окремі райони Порт-о-Пренса напередодні створення перехідної ради, яка має сформувати новий уряд.

Новообраного прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля, який був госпіталізований ввечері суботи, 8 червня, в столиці Порт-о-Пренс всього через кілька днів після прибуття в країну, виписали з лікарні.

11 листопада прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль був звільнений перехідною радою країни (ТPC) менш ніж через шість місяців після свого призначення.