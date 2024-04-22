Банди на Гаїті вчинили стрілянину у середмісті столиці, їхній лідер закликав палити будинки

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням місцевої радіостанції, район Нижній Дельмас перетворився на "поле бою між поліцією та озброєними бандами", а біля Національного палацу було чути стрілянину та гучні вибухи.

Мешканці столиці також поширили в мережі голосові записи, на яких, як стверджують користувачі, ватажок банди Джиммі "Барбекю" Шерізьє наказує своїм солдатам спалювати будинки в Нижньому Дельмасі, бідній частині столиці, де він виріс.

"Продовжуйте палити будинки. Змусьте всіх піти", - закликав чоловік на першому аудіозаписі.

На іншому він заявив, що відправив каністри з бензином.

"Не треба знати, який саме будинок. Спалюйте кожен будинок, який знайдете. Підпалюйте", - додав він.

Reuters не змогло перевірити цей запис, але мешканка цього району розповіла агентству, що бачила, як горять будинки.

Водночас протягом ночі банди напали на медичний заклад Державного університету Гаїті, а також на передмістя Петіон-Вілль, розташоване на схилі пагорба.

За оцінками правозахисних груп, близько 90% столиці зараз перебуває під контролем банд.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.