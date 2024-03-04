На Гаїті оголосили надзвичайний стан через втечу з тюрми близько 4 тисяч в'язнів

Про це повідомляє BBC.

На вихідних озброєні банди взяли штурмом велику в'язницю Порт-о-Пренса, в результаті чого було вбито щонайменше 12 осіб і звільнено близько 4000 ув'язнених.

Лідери банд обґрунтували свою мотивацію бажанням змусити піти у відставку прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який перебуває за межами країни.

У виданні пояснили, що угруповання, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% території Порт-о-Пренса.

Серед ув'язнених у Порт-о-Пренсі були члени банди, яких звинувачують у причетності до вбивства президента Джовенеля Мойсея у 2021 році.

Відповідно до урядової заяви, на вихідних було взято штурмом дві в'язниці - одну в столиці, а іншу в сусідньому місті Круа-де-Буке.

Причиною останнього сплеску насильства став візит прем'єр-міністра до Найробі, щоб обговорити питання про направлення до Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом Кенії.

Після чого лідер банди Джиммі Шерізьє (на прізвисько "Барбекю") оголосив про скоординовану атаку з метою його усунення.

"Ми всі, озброєні групи в провінційних містах і озброєні групи в столиці, об'єдналися", - заявив колишній офіцер поліції, який, як вважають, стоїть за кількома масовими вбивствами в Порт-о-Пренсі.

Попри те, що профспілка поліцейських Гаїті звернулася до військових з проханням допомогти укріпити головну столичну в'язницю, пізно ввечері в суботу її штурмували.