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15-річний підліток напав з ножем на віруючого юдея у Швейцарії

3 березня, 2024 неділя
16:51
Світ Арешт

У суботу, 2 березня, у швейцарському Цюриху 15-річний підліток з криком "Аллах Акбар" завдав ножового поранення 50-річному віруючому юдею. Зловмисник був заарештований на місці події

Про це інформує NZZ.

За даними поліції, напад стався на перехресті вулиць Брандшенкештрассе і Зельнауштрассе в районі Цюріха Крайс 2. Потерпілого доставили до лікарні. За словами знайомих, його стан важкий, але стабільний.

У поліції зазначили, що напад міг статися на тлі антисемітизму.  Інциденту передувала суперечка між кількома людьми. Підозрюваний був заарештований, а кантональна поліція Цюріха і прокуратура у справах неповнолітніх розпочали розслідування. 

За словами кількох свідків, незадовго до нападу нападник вигукував "Смерть усім євреям" і "Аллах Акбар"

У своїй заяві Швейцарська асоціація єврейських громад (SIG) зазначила, що подібні "фізичні напади на євреїв у Швейцарії трапляються дуже рідко", однак з 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль, їх кількість зросла, повідомляє швейцарський новинний сайт "20 Minutes"

Незабаром після інциденту були проінформовані охоронні організації єврейської громади по всій Швейцарії. 

"Заходи безпеки будуть переглянуті й у разі необхідності скориговані", - йдеться в повідомленні. 

Після консультацій з єврейськими організаціями міста Цюріх, муніципальна поліція Цюріха посилила заходи безпеки навколо певних місць, пов'язаних з єврейською громадою, як запобіжний захід.

Попри те, що загрози для єврейського населення більше немає, всіх членів громади закликають поводитися обережно і розсудливо до подальших вказівок. 

Єврейське релігійне товариство Цюріха закликало своїх членів молитися за члена своєї громади, передає Juedische Allgemeine.

"Ми глибоко шоковані що член громади став жертвою такого нападу. Ми думаємо про потерпілого та його родину. Ми молимося за повне і швидке одужання", - додали в SIG.

  • У листопаді минулого року на кладовищі в місті Шарлеруа вандали пошкодили  щонайменше 85 єврейських могил та вкрали емблеми з зіркою Давида.
Теги:
Кримінал
Ізраїль
Палестина
Швейцарія
ісламісти
Війна в Ізраїлі
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