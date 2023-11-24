Вандали пошкодили щонайменше 85 єврейських могил у місті в Бельгії

Про це повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні йдеться, що було пошкоджено щонайменше 85 єврейських могил і вандали також вкрали емблеми з зіркою Давида.. Також видання зазначає, що постраждала лише єврейська частина кладовища.

"Обране місце і крадіжка зірок Давида не залишають сумнівів в антисемітському характері намірів", - сказав мер Шарлеруа Поль Магнетт.

Від імені міста він засудив ці дії та попросив міську адміністрацію повідомити кожну родину. Поліція розпочала розслідування.

30 жовтня в аеропорту Махачкали відбулися антисемітські акції. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні цих антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.

Після цього уряд Ізраїлю звернувся до своїх громадян із закликом утримуватися від поїздок за кордон, а в разі перебування за межами країни приховувати свої національні особливості.

У Лондоні закрились дві єврейські школи через збільшення кількості антисемітських інцидентів у світі.

Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи.

У Монреалі невідомі атакували синагогу та єврейський центр, а також двічі впродовж тижня обстріляли єврейські школи.

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