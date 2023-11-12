У Монреалі вдруге за тиждень обстріляли єврейську школу
У неділю, 12 листопада, невідомий обстріляв єврейську школу в канадському Монреалі - це вже другий прецедент за 4 дні
Про це пише місцеве видання CTV.News.
Зазначається, що постріли було чутно о 5-й ранку. Прибувши на місце, правоохоронці виявили кульові отвори на фасаді єврейської школи Єшива Гедола.
У будівлі на той момент нікого не було, постраждалих немає. Свідки розповіли поліції Монреаля, що бачили автомобіль, який поїхав геть на великій швидкості після того, як пролунали постріли.
Окрім школи Єшива Гедола, раніше цього тижня обстрілу зазнала школа United Talmud Torahs.
Правоохоронці повідомили, що перші дві стрілянини розслідуються як злочини на ґрунті ненависті.
За статистикою монреальської поліції, яку збирали з 7 жовтня до 7 листопада, в місті було зафіксовано 73 злочини на ґрунті ненависті, спрямовані проти єврейських громад у місті, а також 25 проти арабо-мусульманської громади.
"Єврейська громада в Монреалі зараз піддається нападам. Це велика проблема. Ми можемо мати різні думки [...] Але немає жодної причини, яка б виправдовувала стрілянину в початковій школі, в наших громадах. Таким антисемітським актам не місце в Монреалі", - прокоментувала очільниця Монреаля Валері Плант.
- Єврокомісія заявила, що сплеск антисемітизму в усій Європі за останні кілька днів досягнув надзвичайного рівня, через що європейські євреї знову живуть у страху, як у "найтемніші часи в історії".
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