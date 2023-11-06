"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи
Сплеск антисемітизму у всій Європі за останні кілька днів досягнув надзвичайного рівня, через що європейські євреї знову живуть в страху, як у "найтемніші часи в історії"
Про це йдеться у заяві Європейської комісії.
"Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Євросоюзі та в усьому світі: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірки Давида розбризкали житлові будинки у Франції, осквернене єврейське кладовище в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, демонстранти скандували гасла ненависті проти євреїв", - зазначили там.
Єврокомісія наголосила, що ц ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади та "найрішучіше засуджує ці мерзенні дії", які суперечать основним цінностям і способу життя Європи.
"Вони йдуть проти моделі суспільства, яке ми представляємо: суспільства, заснованого на рівності, інклюзивності та повній повазі до прав людини. Єврей, мусульманин, християнин – ніхто не повинен жити в страху перед дискримінацією чи насильством через свою релігію, чи свою ідентичність. ЄС сповнений рішучості захищати добробут усіх своїх спільнот, етнічних, релігійних чи інших", - йдеться у заяві ЄК.
Там додали, що Європа має протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, якій немає місця в Європі.
"У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для вирішення таких інцидентів: законодавство ЄС криміналізує публічне підбурювання до ненависті та насильства та встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими мовами та злочинами на ґрунті ненависті. Забезпечення його суворого дотримання зараз є більш важливим, ніж будь-коли", - зазначили у Комісії.
- Нагадаємо, 30 жовтня в аеропорту Махачкали відбулися антисемітські акції. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні цих антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
- Після цього уряд Ізраїлю звернувся до своїх громадян із закликом утримуватися від поїздок за кордон, а в разі перебування за межами країни приховувати свої національні особливості.
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