"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи

Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

"Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Євросоюзі та в усьому світі: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірки Давида розбризкали житлові будинки у Франції, осквернене єврейське кладовище в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, демонстранти скандували гасла ненависті проти євреїв", - зазначили там.

Єврокомісія наголосила, що ц ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади та "найрішучіше засуджує ці мерзенні дії", які суперечать основним цінностям і способу життя Європи.

"Вони йдуть проти моделі суспільства, яке ми представляємо: суспільства, заснованого на рівності, інклюзивності та повній повазі до прав людини. Єврей, мусульманин, християнин – ніхто не повинен жити в страху перед дискримінацією чи насильством через свою релігію, чи свою ідентичність. ЄС сповнений рішучості захищати добробут усіх своїх спільнот, етнічних, релігійних чи інших", - йдеться у заяві ЄК.

Там додали, що Європа має протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, якій немає місця в Європі.

"У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для вирішення таких інцидентів: законодавство ЄС криміналізує публічне підбурювання до ненависті та насильства та встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими мовами та злочинами на ґрунті ненависті. Забезпечення його суворого дотримання зараз є більш важливим, ніж будь-коли", - зазначили у Комісії.