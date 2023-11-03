Уряд Ізраїлю закликав громадян приховувати національні особливості за кордоном на тлі сплеску антисемітизму

Про це повідомляє The Times of Israel.

У спільній заяві канцелярії прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ йдеться про те, що на тлі зростання кількості антисемітських нападів по всьому світу громадяни Ізраїлю повинні вживати додаткових заходів обережності під час поїздок за кордон, в тому числі уникати зовнішніх проявів своєї єврейської або ізраїльської ідентичності.

Ізраїльські посольства, аеропорти, які приймають рейси з Ізраїлю, а також єврейські громади та релігійні установи за кордоном "є основною мішенню антисемітських протестних заходів і спроб нападів", - йдеться в повідомленні.

Ізраїльтян закликають не подорожувати до сусідніх країн, а також країн, що межують з Іраном.