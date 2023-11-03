Уряд Ізраїлю закликав громадян приховувати національні особливості за кордоном на тлі сплеску антисемітизму
Уряд Ізраїлю звернувся до своїх громадян із закликом утримуватись від поїздок за кордон, а у разі перебування за межами країни приховувати свої національні особливості
Про це повідомляє The Times of Israel.
У спільній заяві канцелярії прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ йдеться про те, що на тлі зростання кількості антисемітських нападів по всьому світу громадяни Ізраїлю повинні вживати додаткових заходів обережності під час поїздок за кордон, в тому числі уникати зовнішніх проявів своєї єврейської або ізраїльської ідентичності.
Ізраїльські посольства, аеропорти, які приймають рейси з Ізраїлю, а також єврейські громади та релігійні установи за кордоном "є основною мішенню антисемітських протестних заходів і спроб нападів", - йдеться в повідомленні.
Ізраїльтян закликають не подорожувати до сусідніх країн, а також країн, що межують з Іраном.
- У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестують проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе