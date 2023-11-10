Після атак на синагогу та центр громади: у Монреалі невідомі обстріляли дві єврейські школи

Про це повідомляє BBC.

За повідомленням поліції Монреалю, вранці в четвер, 9 листопада, на дверях обох шкіл були знайдені отвори від куль та гільзи. Під час стрілянини в будівлях нікого не було, і ніхто не постраждав.

Єврейська громада Монреаля занепокоєна зростанням кількості злочинів на ґрунті ненависті на тлі війни між Ізраїлем і Газою.

"Єврейська громада, яка має майже 300-річну історію в Квебеку, зазнає нападів", - заявив на пресконференці Яір Шлак, голова монреальської єврейської організації "Федерація CJA", що базується в Монреалі.

Поліція Монреаля заявила, що не знайшла графіті або повідомлень, залишених зловмисниками, але вони "не припиняють розслідування злочинів на ґрунті ненависті".

Стрілянина сталася після того, як синагога та єврейський центр, яким керує Федерація CJA на Вест-Айленді в Монреалі, були закидані вибуховими пакетами. У цих інцидентах, які також сталися вночі, ніхто не постраждав.

Мер Монреаля Валері Плант, реагуючи на стрілянину, попередила нападників, що вони будуть притягнуті до відповідальності і що "кожен випадок насильства і ненависті буде розслідуватися" поліцією.

Поліція Монреаля повідомила про 74 злочини та інциденти на ґрунті ненависті, спрямовані проти єврейської громади від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Поліція, яка збільшує свою присутність у місцях богослужінь, "закликає до спокою", сказав Вінсент Річер, заступник директора поліції Монреаля.

Поліція інших міст Канади, зокрема Торонто і Ванкувера, також повідомила про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті.