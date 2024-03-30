Лідер банд на Гаїті оголосив, що готовий скласти зброю в разі участі у формуванні нового уряду

Про це повідомляє BBC.

Банди, очолювані Шерізьє, контролюють більшу частину столиці країни Порт-о-Пренс. Він передбачив, що насильство, яке охопило Гаїті, може загостритися найближчими днями, однак зазначив, що банди "готові до рішень".

"Якщо міжнародне співтовариство запропонує детальний план, за яким ми зможемо сісти разом і поговорити, але при цьому не буде нав'язувати нам те, що ми повинні вирішити, я думаю, що зброю можна було б опустити".

Він також наголосив, що будь-які кенійські війська, введені в країну для посилення безпеки, вважатимуться "агресорами" і "загарбниками".

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.