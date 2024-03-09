Злочинні банди на Гаїті атакують адмінбудівлі, уряд ввів надзвичайний стан
У п'ятницю, 8 березня, гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан
Про це повідомляє ABC News з посиланням на власні джерела.
З середини минулого тижня Гаїті перебуває у стані масового повстання, в ході якого найпотужніші гаїтянські банди об'єдналися і здійснили серію нападів на урядові установи. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі перебував за межами країни, коли почалися напади, і не зміг повернутися.
За словами джерела, останній напад був скоординованим і швидким, адже різні групи одночасно атакували кілька урядових будівель, включаючи президентський палац, міністерство внутрішніх справ і штаб-квартиру поліції західного округу Гаїті, до якого входить Порт-о-Пренс.
Свідки повідомляють, що бачили інтенсивну стрілянину та чули сильні вибухи. Через запеклі бої банд з поліцією сотні людей покинули цей район.
За попередньою інформацією, було вбито близько десятка бойовиків, однак ця цифра не є остаточно підтвердженою.
Як зазначили у виданні, захоплення палацу бандами стало б дуже символічним ударом по зусиллях Гаїті у боротьбі з організованою злочинністю та повстаннями.
Державний департамент США закликав американських громадян покинути Гаїті, а посольство США розмістило на своєму сайті попередження, в якому радить громадянам "стежити за місцевими новинами та інформацією про умови безпеки від комерційних перевізників і організувати виїзд з Гаїті, коли умови безпеки та можливості комерційних перевезень дозволять це зробити".
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4 березня, на Гаїті оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.
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