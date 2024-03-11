На Гаїті банди взяли під контроль 80% столиці та вимагають до відставки прем'єра

Про це повідомляє BBC.

За відсутності прем'єр-міністра та через цілковитий хаос в уряді, влада бандитських угруповань над столицею є майже абсолютною.

Вони взяли під контроль понад 80% Порт-о-Пренса, а найвідоміший ватажок банд Джиммі "Барбекю" Шерізьє знову запропонував прем'єр-міністру піти у відставку.

"Якщо Аріель Анрі не піде у відставку, а міжнародне співтовариство продовжить його підтримувати, вони приведуть нас прямо до громадянської війни, яка закінчиться геноцидом", - заявив він.

Ситуація в лікарні Державного університету Гаїті, відомій як загальна лікарня, в центрі Порт-о-Пренса є жахливою. Пацієнти зазначать, що усі лікарі втекли ще минулого тижня, а хворі залишились без можливості вийти на вулицю.

На заході, в одному з найближчих сусідів Гаїті, Ямайці, високопосадовці, дипломати та лідери держав регіональної групи Caricom збираються на екстрений саміт.

У виданні пояснили, що нестабільність на Гаїті є проблемою як для всієї карибської спільноти, так і для Вашингтона. Можливість того, що країною з населенням близько 11 мільйонів чоловік керують банди, викликає величезне занепокоєння, особливо з огляду на потенційний вплив на зовнішню міграцію в рік виборів у США.

Caricom виступає за якнайшвидшу відставку пана Анрі, за необхідності - за межами країни.

Адміністрація Байдена публічно заявила, що прем'єр-міністр повинен повернутися на Гаїті, але лише для того, щоб піти у відставку і почати перехід до нового уряду.

Однак у приватних розмовах американські дипломати все більше усвідомлюють, що тепер його повернення може бути неможливим, і що навіть спроба зробити це може ще більше дестабілізувати Гаїті.