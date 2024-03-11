На Гаїті банди взяли під контроль 80% столиці та вимагають до відставки прем'єра
Ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагають негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі
Про це повідомляє BBC.
За відсутності прем'єр-міністра та через цілковитий хаос в уряді, влада бандитських угруповань над столицею є майже абсолютною.
Вони взяли під контроль понад 80% Порт-о-Пренса, а найвідоміший ватажок банд Джиммі "Барбекю" Шерізьє знову запропонував прем'єр-міністру піти у відставку.
"Якщо Аріель Анрі не піде у відставку, а міжнародне співтовариство продовжить його підтримувати, вони приведуть нас прямо до громадянської війни, яка закінчиться геноцидом", - заявив він.
Ситуація в лікарні Державного університету Гаїті, відомій як загальна лікарня, в центрі Порт-о-Пренса є жахливою. Пацієнти зазначать, що усі лікарі втекли ще минулого тижня, а хворі залишились без можливості вийти на вулицю.
На заході, в одному з найближчих сусідів Гаїті, Ямайці, високопосадовці, дипломати та лідери держав регіональної групи Caricom збираються на екстрений саміт.
У виданні пояснили, що нестабільність на Гаїті є проблемою як для всієї карибської спільноти, так і для Вашингтона. Можливість того, що країною з населенням близько 11 мільйонів чоловік керують банди, викликає величезне занепокоєння, особливо з огляду на потенційний вплив на зовнішню міграцію в рік виборів у США.
Caricom виступає за якнайшвидшу відставку пана Анрі, за необхідності - за межами країни.
Адміністрація Байдена публічно заявила, що прем'єр-міністр повинен повернутися на Гаїті, але лише для того, щоб піти у відставку і почати перехід до нового уряду.
Однак у приватних розмовах американські дипломати все більше усвідомлюють, що тепер його повернення може бути неможливим, і що навіть спроба зробити це може ще більше дестабілізувати Гаїті.
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4 березня, на Гаїті оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.
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У п'ятницю, 8 березня, гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан.
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У неділю, 10 березня, посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.
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