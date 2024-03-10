Посольство США на Гаїті оголосило про евакуацію співробітників

Про це повідомляє The Hill.

"Посольство США на Гаїті залишається відкритим. Посилення бандитського насильства в районі посольства США та поблизу аеропорту призвело до рішення Державного департаменту організувати евакуацію додаткового персоналу посольства. Всі пасажири, що прибувають і відлітають, працюють на уряд США", - йдеться в заяві посольства.

У виданні додали, що наразі прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі перебуває в Пуерто-Ріко і не може повернутися до своєї країни через загрозу "громадянської війни" з боку бандитських угрупувань.

Як зазначили у відомстві, держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Генрі минулого тижня. Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони обговорили "триваючу політичну, безпекову та гуманітарну кризу на Гаїті".

Міллер зауважив, що США закликали Генрі та "інші ключові зацікавлені сторони в Гаїті досягти компромісу, який покладе край політичному глухому куту, що триває".