Посольство США на Гаїті оголосило про евакуацію співробітників
У неділю, 10 березня, посольство США на Гаїті розпочало евакуацію частини свого персоналу через посилення бандитського насильства
Про це повідомляє The Hill.
"Посольство США на Гаїті залишається відкритим. Посилення бандитського насильства в районі посольства США та поблизу аеропорту призвело до рішення Державного департаменту організувати евакуацію додаткового персоналу посольства. Всі пасажири, що прибувають і відлітають, працюють на уряд США", - йдеться в заяві посольства.
У виданні додали, що наразі прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі перебуває в Пуерто-Ріко і не може повернутися до своєї країни через загрозу "громадянської війни" з боку бандитських угрупувань.
Як зазначили у відомстві, держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Генрі минулого тижня. Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони обговорили "триваючу політичну, безпекову та гуманітарну кризу на Гаїті".
Міллер зауважив, що США закликали Генрі та "інші ключові зацікавлені сторони в Гаїті досягти компромісу, який покладе край політичному глухому куту, що триває".
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4 березня, на Гаїті оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.
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У п'ятницю, 8 березня, гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан.
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