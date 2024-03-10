Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Посольство США на Гаїті оголосило про евакуацію співробітників

Посольство США на Гаїті оголосило про евакуацію співробітників

10 березня, 2024 неділя
16:15
Світ Гаїті

У неділю, 10 березня, посольство США на Гаїті розпочало евакуацію частини свого персоналу через посилення бандитського насильства

Про це повідомляє The Hill.

"Посольство США на Гаїті залишається відкритим. Посилення бандитського насильства в районі посольства США та поблизу аеропорту призвело до рішення Державного департаменту організувати евакуацію додаткового персоналу посольства. Всі пасажири, що прибувають і відлітають, працюють на уряд США", - йдеться в заяві посольства.

У виданні додали, що наразі прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі перебуває в Пуерто-Ріко і не може повернутися до своєї країни через загрозу "громадянської війни" з боку бандитських угрупувань. 

Як зазначили у відомстві, держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Генрі минулого тижня. Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони обговорили "триваючу політичну, безпекову та гуманітарну кризу на Гаїті".

Міллер зауважив, що США закликали Генрі та "інші ключові зацікавлені сторони в Гаїті досягти компромісу, який покладе край політичному глухому куту, що триває".

  • 4 березня, на Гаїті оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

  • У п'ятницю, 8 березня, гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан.

Теги:
Кримінал
США
Читайте також:
Казахстан
7 березня, 2024 четвер
Казахстан відреагував на закиди Росії про наміри передати озброєння Україні
окупанти Маріуполь
9 березня, 2024 субота
Війська РФ влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки, - ISW
Трамп і Байден
9 березня, 2024 субота
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
10 березня
16:21
Ірина Бардакова
Українська акторка Ірина Бардакова увійшла до жюрі європейського кінофестивалю FIFF
16:08
Ексклюзив
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Речник Таврійського напрямку пояснив, чому фортифікації не будували у 2023 році
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляція в лютому: прогнози не справдилися
15:45
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
"Це зітре шлях до дипломатії": міністр оборони Італії проти західних військ в Україні
15:03
Бійці Грузинського Легіону - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі
У війні проти Росії загинули двоє бійців Грузинського легіону
14:54
Дональд Трамп
"Президент США - ідіот": Трамп заявив, що Путін погрожує світу ядерною зброєю через Байдена
14:31
Борис Джонсон
Борис Джонсон таємно зустрічався з Мадуро, аби той не допомагав Путіну, - Times
14:22
Оновлено
Крим війна з Росією ракетний удар
У Криму перебувають тільки ті російські кораблі, яким не знайшлося місця у портах РФ, - ВМС ЗСУ
14:19
Юнармія
Обіцяють "преференції": окупанти у Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії", - ЦНС
14:05
Оновлено
Вночі РФ обстріляла Мирноград, Часів Яр та Добропілля ракетами, артилерією і БПЛА: троє загиблих, ще 12 поранено
14:05
OPINION
Павло Вернівський
Як насправді формувався "зерновий конфлікт" з Європою?
14:05
Радослав Сікорський
"Як щодо балансу?": Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України
14:00
дощ у Львові погода
У західних областях України очікуються сильний вітер та дощі, в інших регіонах опадів не буде: прогноз погоди на 11 березня від Наталки Діденко
13:51
Едгарс Рінкевичс
"Зло має капітулювати", - президент Латвії відповів на "білий прапор" від Папи Франциска
13:50
зерно, експорт
Зерновий коридор: з українських портів вже вийшло понад 1000 суден
13:49
Глава Української греко-католицької церкви Святослав
Предстоятель УГКЦ Святослав у Нью-Йорку: "Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді! "
13:11
ЗСУ
Україна прискорила будівництво фортифікацій на фронті: британська розвідка пояснила наслідки для росіян
12:47
МДУ, московський держ університет
У Москві студент назвав Wi-Fi "Слава Україні!": його засудили до 10 діб арешту
12:43
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон опублікувала перше фото після операції
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
11:56
США направили корабель до Гази для встановлення тимчасового пірса
США направили корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс
11:51
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
"Більше шкодить, ніж допомагає". Байден розкритикував стратегію ведення війни Нетаньягу
11:29
Чорне море, Крим
Окупанти переміщують свої ремонтні бази кораблів із Криму в РФ після успішних ударів ЗСУ
11:13
Португалія
У Португалії відбуваються дострокові парламентські вибори
10:57
Краківець
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ
10:40
США Японія
США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні
10:40
Ексклюзив
ЗСУ, військові
У 2024 році Україна може змінити хід бойових дій, але є дві ключові умови, - ветеран війни Дикий
10:18
У російському Курську палає нафтобаза після атаки БПЛА, а на газопроводі у Тюменській області стався потужний вибух
10:07
OPINION
Сергій Фурса
Залужний і ВЛК: не ведіться на ниці маніпуляції
09:47
Дмитро Кулеба
"Перші в Європі, хто визнає очевидне": Кулеба про дискусію Макрона щодо західних військ в Україні
09:38
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Російський наступ під Авдіївкою сповільнюється після швидких успіхів, - NYT
09:27
Авдіївка
"Подивіться на Бахмут і Авдіївку": Кулеба заявив, що країни Балтії переможуть РФ у разі нападу, але будуть зруйновані
09:10
Огляд
"20 днів у Маріуполі": які шанси у документального фільму про війну в Україні взяти "Оскар"
09:03
Росія почала використовувати потужну фугасну авіабомбу FAB-1500, яка сама наводиться на ціль, - CNN
08:47
російський танк
ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів
08:29
окупанти
Окупаційні виборчкоми заявили, що 92,4% населення ТОТ начебто погодились взяти участь в голосуванні
08:27
Оновлено
Наслідки атаки РФ на промисловий об'єкт Одещини уночі 10 березня
РФ вночі атакувала Україну "шахедами": на Одещині є влучання в промисловий об'єкт, на Миколаївщині пошкоджено ЛЕП
08:14
Ракета
Вночі РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та артилерією: є влучання по підприємству, постраждав чоловік
08:09
OPINION
Олег Манчура
Вілкі таки може виграти, бо не знайшлося в Америці Трумена
08:00
Валерій Залужний
Військовий генерал з дипломом міжнародника. Що означає призначення Залужного та як це вплине на Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV