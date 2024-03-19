На Гаїті банди вчинили напад на елітні райони столиці: загинуло щонайменше 12 людей

Про це повідомляє Associated Press.

Озброєні бандити напали та розграбували будинки в громадах Лабуле і Томассен ще до сходу сонця, змусивши людей покинути свої оселі.

Щонайменше 12 людей були вбиті, а їхні тіла розкидані на вулицях Петіонвіля, розташованого трохи нижче гірських громад Лабуль і Томассен.

"Ми прокинулися сьогодні вранці й побачили тіла на вулиці в нашій громаді Петіонвіля, - зазначив представник мерії Дус Тіті. - Наша громада не така, як інші. Ми почнемо працювати над тим, щоб прибрати ці тіла до того, як діти почнуть ходити до школи й торговці почнуть приїжджати".

У виданні зазначили, що попри те, що майже тиждень тому прем'єр-міністр Аріель Генрі оголосив, що піде у відставку, чого й вимагали банди, останні напади викликали занепокоєння, що насильство не припиниться.

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Окрім цього у понеділок гаїтянська енергетична компанія оголосила, що чотири підстанції в столиці та інших містах "були зруйновані та повністю виведені з ладу", у результаті чого значна частина Порт-о-Пренса залишилася без електрики.

За даними компанії, бандити також захопили важливі документи, кабелі, інвертори, акумулятори та інші предмети.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.