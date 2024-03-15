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Криза у країні та неконтрольовані банди у столиці: що відбувається на Гаїті

Андріана Стахів
15 березня, 2024 п'ятниця
17:29
Пояснюємо Гаїті

Ситуацію на Гаїті світ вже охарактеризував як масштабну кризу: у країні десятки загиблих, банди захопили адмінбудівлі у столиці, а місцеві мешканці змушені рятуватись втечею

Еспресо пояснює, що відбувається на Гаїті та коли виникла кризова ситуація.

Про що у тексті

  • Які події призвели до нинішнього розгулу банд
  • Що відбувається на Гаїті зараз
  • Що робить міжнародна спільнота для вирішення кризи на Гаїті

Гаїті

Фото: reuters

Які події призвели до нинішнього розгулу банд

Країна в Карибському морі Республіка Гаїті вже давно потрапила до списку найбідніших країн світу. Проте впродовж останніх більш як 10 років сталася низка подій, які остаточно зруйнували місцеву інфраструктуру разом з економікою та призвели до катастрофічної кризи на території республіки.

Передовсім йдеться про перший землетрус, який стався на Гаїті у 2010 році та завдав масштабних руйнувань. Він забрав життя понад 300 тисяч місцевих мешканців, а ще понад 300 тисяч зазнали поранень. Без даху над головою залишилися понад 1 мільйон гаїтян, а це чимало для країни із населенням 11 мільйонів.

Тоді у столиці Порт-о-Пренсі були зруйновані національний палац, будинки міністерств фінансів, суспільних робіт, зв'язку та культури, а також катедральний собор. І практично усі лікарні. Оговтування від такої катастрофи було надзвичайно складним процесом. До Гаїті надходила міжнародна допомога, а також прибували рятувальники з усього світу. Проте це не спинило зростання рівня мародерства на фоні руйнувань. 

Роками після того землетрусу не вдавалося налагодити ситуацію в країні та відбудувати інфраструктуру. Окрім того, були скарги, що обіцяна міжнародна допомога так і не надійшла у повному обсязі. А природні катастрофи не полишали Гаїті у спокої.

Проте фактичний ривок до сучасного стану справ розпочався у 2021 році, коли група озброєних людей вбила президента Гаїті Жовенеля  Муаза просто в його резиденції. Відтоді країна залишилася без президента та дієздатного уряду. Вибори не проводилися, а термін повноважень останніх членів Національної асамблеї закінчився у 2023 році. Ослабла також національна поліція – Порт-о-Пренс почали захоплювати банди.

Гаїті

Фото: reuters

Що відбувається на Гаїті зараз

Гаїті продовжує занурюватись у хаос після того, як озброєні банди звільнили тисячі ув'язнених, спалили урядові будівлі та змусили прем'єр-міністра подати у відставку після того, як він вилетів з країни в пошуках допомоги.

Розпочалися заворушення на Гаїті наприкінці лютого, коли виконувач обов'язків прем'єр-міністра Аріель Анрі полетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. На той момент потужні злочинні угруповання вже контролювали значну частину економіки та більшу частину столиці.

Вони здійснили серію нападів на поліцейські дільниці, в'язниці та інші урядові будівлі, таким чином оголошуючи війну Анрі. Угруповання взяли штурмом дві в'язниці. Під час штурму в'язниці у Порт-о-Пренсі  було вбито щонайменше 12 осіб і звільнено близько 4 тисяч ув'язнених.

Пізніше гаїтянські банди захопили адміністративні будівлі в центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Фактично впродовж кількох днів банди взяли під контроль 80% міста і жорстко вимагали відставки прем'єра. Вони досягли свого: виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради і тимчасової заміни. Разом із тим він перебуває в Пуерто-Рико і не може повернутися до своєї країни. 

Варто наголосити, що впродовж цих заворушень десятки людей загинули і близько 15 тисяч були змушені покинути свої домівки. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті евакуювали свій персонал і перевезли його до Домініканської Республіки.

Але навіть після оголошення Анрі про відставку та кількох днів затишшя, банди не припинили насильницькі дії, обстрілюючи аеропорт та знищуючи будинок директора національної поліції у столиці.

Гаїті

Фото: reuters

Що робить міжнародна спільнота для вирішення кризи на Гаїті

Посли США, Канади, Франції та країн Карибського басейну зустрілися, щоб розв'язати проблему нестабільності на Гаїті. На саміті наголошували передовсім на тому, що міжнародна спільнота має працювати разом з гаїтянами на шляху до мирного політичного переходу. 

Разом із тим після екстреного саміту на Ямайці державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США виділять 300 мільйонів доларів багатонаціональній місії з безпеки під керівництвом Кенії, яка може вирушити до Гаїті. Він також оголосив про виділення додаткових 33 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для гаїтян. Проте наразі Кенія призупинила розгортання поліцейського контингенту на Гаїті та заявила, що не надсилатиме свої сили, поки Гаїті не сформує новий уряд.

Як заявляють країни Карибської співдружності, ситуація залишається складною та має багато непевних елементів. У спільноті країн переконані: навіть, якщо Гаїті вдасться знайти власне рішення кризи, країна все одно потребуватиме підтримки міжнародної спільноти.

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