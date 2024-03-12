Повстання банд на Гаїті: прем'єр Анрі подав у відставку
У понеділок, 11 березня, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради і тимчасової заміни
Про це повідомляє Reuters.
"Уряд, який я очолюю, піде у відставку відразу після створення (перехідної) ради. Я хочу подякувати гаїтянському народу за надану мені можливість. Я прошу всіх гаїтян зберігати спокій і робити все можливе, щоб мир і стабільність повернулися якомога швидше", - заявив Анрі.
Високопоставлений американський чиновник додав, що Анрі може залишатися в Пуерто-Рико або подорожувати в інші країни, але для того, щоб він міг спокійно повернутися додому, необхідно, щоб безпека на Гаїті покращилася. За його словами, рішення про відставку було ухвалено ще у п'ятницю, 8 березня.
Зазначається, що за правління Генрі Анрі банди значно збільшили своє багатство, вплив і територію, що змусило прем'єра наприкінці лютого вирушити до Кенії, аби заручитися її підтримкою місії безпеки за підтримки ООН для допомоги поліції.
Однак за його відсутності конфлікт різко загострився, і Генрі опинився на американській території Пуерто-Рико, а регіональні лідери закликали до якнайшвидшої зміни влади.
Що відбувається на Гаїті
Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.
4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.
Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.
Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.
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