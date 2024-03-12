Повстання банд на Гаїті: прем'єр Анрі подав у відставку

Про це повідомляє Reuters.

"Уряд, який я очолюю, піде у відставку відразу після створення (перехідної) ради. Я хочу подякувати гаїтянському народу за надану мені можливість. Я прошу всіх гаїтян зберігати спокій і робити все можливе, щоб мир і стабільність повернулися якомога швидше", - заявив Анрі.

Високопоставлений американський чиновник додав, що Анрі може залишатися в Пуерто-Рико або подорожувати в інші країни, але для того, щоб він міг спокійно повернутися додому, необхідно, щоб безпека на Гаїті покращилася. За його словами, рішення про відставку було ухвалено ще у п'ятницю, 8 березня.

Зазначається, що за правління Генрі Анрі банди значно збільшили своє багатство, вплив і територію, що змусило прем'єра наприкінці лютого вирушити до Кенії, аби заручитися її підтримкою місії безпеки за підтримки ООН для допомоги поліції.

Однак за його відсутності конфлікт різко загострився, і Генрі опинився на американській території Пуерто-Рико, а регіональні лідери закликали до якнайшвидшої зміни влади.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.