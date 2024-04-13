На Гаїті створили перехідну раду, відповідальну за обрання нового уряду

Про це повідомляє CNN.

Згідно з указом, опублікованим в офіційному державному журналі Гаїті, рада складатиметься з семи членів з правом голосу і двох спостерігачів без права голосу, її завданням буде вибір і призначення нового прем'єр-міністра, а також "неупередженої" виборчої ради.

Рада виконуватиме певні президентські повноваження до інавгурації нового президента, яка має відбутися не пізніше 7 лютого 2026 року, після чого її мандат закінчиться без можливості продовження.

"Створення широкої політично інклюзивної Ради у складі дев'яти членів сигналізує про можливість нового початку для Гаїті", - йдеться в заяві карибського співтовариства і спільного ринку (КАРІКОМ).

Згідно з заявою КАРІКОМ, одним з перших пріоритетів новоствореної Ради буде невідкладне вирішення ситуації з безпекою в регіоні.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.