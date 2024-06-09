Новообраний прем'єр-міністр Гаїті Коніль був госпіталізований "після тижня інтенсивної діяльності"

Про це повідомляє AP.

Наразі не було відомо, чому Коніль госпіталізували.

Офіс прем'єр-міністра заявив у заяві, що прем'єр почувається трохи погано "після тижня інтенсивної діяльності". Подробиць немає, за винятком того, що Коніль почувається стабільно.

Людина близька до Коніля анонімно сказала АР, що вона була з прем’єр-міністром, коли помітила, що Конілю, який, за його словами, астматик і іноді використовує інгалятор, почав задихатися.

Журналісти AP спостерігали, як до лікарні входили високопоставлені чиновники, у тому числі директор національної поліції Гаїті Франц Ельбе. Також був присутній представник ЮНІСЕФ на Гаїті Бруно Маес.

Люди зібралися біля лікарні, тоді влада заблокувала вулицю позашляховиками з тонованим склом.

Коніль був обраний прем'єр-міністром 28 травня. Як новітній лідер Гаїті він стикається з важким завданням, зокрема придушення широко поширеного бандитського насильства, оскільки країна готується до розгортання сил кенійської поліції за підтримки ООН. Цей крок було відкладено частково через відсутність прем’єр-міністра Гаїті після того, як колишній прем’єр-міністр Аріель Генрі пішов у відставку 25 квітня.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.

22 квітня банди на Гаїті вчинили нові напади на окремі райони Порт-о-Пренса напередодні створення перехідної ради, яка має сформувати новий уряд.