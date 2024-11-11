Прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля звільнили менш ніж через пів року після вступу на посаду

Про це інформує BBC.

Вісім з дев'яти членів TPC підписали указ, яким на посаду прем'єр-міністра призначено бізнесмена та колишнього кандидата в сенат Алікса Дідьє Фільс-Еме.

Коніль, колишній співробітник ООН, очолив уряд Гаїті в умовах глибокої політичної та безпекової кризи, викликаної нападами бандитських угруповань.

Він назвав своє звільнення незаконним, висловивши стурбованість щодо майбутнього країни. Коніль, призначений на посаду 3 червня, зазначив, що рішення TPC ухвалене поза будь-якими правовими та конституційними рамками.

Наразі Гаїті не має ні президента, ні парламенту, і, згідно з конституцією, лише останній може звільнити чинного прем'єр-міністра.

Останні президентські вибори в Гаїті відбулися вісім років тому. Після вбивства президента Жовенеля Мойзе у липні 2021 року країна переживає тривалий період політичної нестабільності та зростання насильства. У спробі стабілізувати ситуацію, минулого місяця на Гаїті було розгорнуто сотні поліцейських з Кенії, а ще сотні мають прибути найближчим часом.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.

22 квітня банди на Гаїті вчинили нові напади на окремі райони Порт-о-Пренса напередодні створення перехідної ради, яка має сформувати новий уряд.

Новообраного прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля, який був госпіталізований ввечері суботи, 8 червня, в столиці Порт-о-Пренс всього через кілька днів після прибуття в країну, виписали з лікарні.